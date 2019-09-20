В Казахстане введут ограничение на использование полиэтиленовых пакетов

20 сентября 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, председатель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов, глава Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева заключили меморандум о сотрудничестве по вопросу введения платности на использование полиэтиленовых пакетов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Целью подписанного сторонами документа является сокращение использования полиэтиленовых пакетов плотностью до 20 микрон и поэтапный переход на альтернативные виды упаковки, которые являются безопасными для окружающей среды.

В рамках подписанного меморандума Палата предпринимателей берет на себя обязательство обеспечить информационную работу по вопросам поэтапного сокращения использования полиэтиленовых пакетов до 20 микрон, в том числе путем введения платности.

Вместе с тем, стороны должны будут совместно проработать вопрос по стимулированию развития производств биоразлагаемых органических упаковок.

Общественный мониторинг исполнения подписанного документа будет обеспечивать Ассоциация.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана выработает консолидированную позицию по размеру утилизационного сбора для производителей полиэтиленовых упаковок.

Стоит отметить, что 11, 2 процента от общего объема твердых бытовых отходов, поступающих на полигоны, составляют пластмассы, включая полиэтиленовые пакеты.

Введение полного запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов запланировано с 2025 года. Кроме того, как показывает международный опыт, введение платности на использование полиэтиленовых пакетов снижает их потребление до 30 процентов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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