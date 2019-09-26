Агентство аграрных услуг проводит борьбу с десятками вредителей

БАКУ /Trend/ - Агентство аграрных услуг приняло ряд мер против 14 вредителей и четырех карантинных сорняков. Об этом сказал заместитель председателя Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Ягуб Джафаров на пресс-конференции, посвященной проделанной работе и стоящим на повестке дня вопросам по фитосанитарии, сообщает в четверг Trend.

В частности, на наличие саранчовых было обследовано 448 тысяч 483 гектара, выявлено с положительным результатом 167 тысяч 012,4 гектара, борьба велась на 52 тысячах 349 гектарах, из которых 51 тысяча 538,5 гектара было очищено за счет бюджетных средств. На наличие американской белой бабочки, к которой был применен карантин, в Лянкяранском, Губинском, Хачмазском и Абшеронском районах было обследовано 5673 гектара, на 1043 гектарах вредитель был обнаружен, на 841 гектаре была проведена дезинсекция , из которых 556 гектаров было вылечено за счет бюджетных средств.

Также на 23, 691 тысячи гектаров была проведена борьба с колорадским жуком, на 3,142 тысячи гектара - с картофельной молью, на 5, 360 тысячи гектара - с сорняком амброзией, против других сорняков — на 5,025 тысячи гектарах.

Химическая борьба против хлопковой совки велась на 166 тысячах 671,8 гектара, против пылевого клеща — на 78, 615 тысячи гектарах, против лигуса - на 5,688 тысячи гектарах.

Также Джафаров отметил, что борьба со средиземноморской плодовой мухой, благодаря сравнительно неблагоприятному климату Абшерона, прошла успешно, и на сегодня популяция вредителя в стране сошла на нет.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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