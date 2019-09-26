Агентство аграрных услуг при минсельхозе Азербайджана внедрит новую электронную услугу

БАКУ /Trend/ - Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана планирует в ближайшее время внедрить в пользование электронную услугу «Фитосанитарный портал». Об этом сказал заместитель председателя Агентства Ягуб Джафаров на пресс-конференции, посвященной проделанной работе и вынесенным на повестку дня вопросам в области фитосанитарии, сообщает в четверг Trend.

Как отметил заместитель председателя, данная услуга предназначена для оптимизации оказываемых фитосанитарных услуг, повышения эффективности и внедрения инновационных методов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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