Президент Узбекистана посетит Россию в феврале 2020

1 октября 2019 19:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с визитом в Россию в феврале 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Сената Парламента Узбекистана Садык Сафаев на четвертом заседание российско-узбекского Делового совета.

Мероприятие проходит в рамках визита в Узбекистан председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

"Уверен, что предстоящий в начале следующего года визит в Россию Шавката Мирзиеева станет ещё одним шагом в укреплении наших связей", - сказал Сафаев на открытии заседания.

Первый вице-спикер отметил, что отношения с Россией являются первоочередной внешнеполитической задачей Узбекистана.

В рамках визита Матвиенко предусмотрено подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Парламенте Узбекистана и Аналитическим правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России.

Напомним, что официальный визит Матвиенко в Узбекистан пройдет с 1-3 октября.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сурхандарьинской области Узбекистана будет реализован новый проект на $30 млн
Бизнес 18:58
Российская компания планирует построить завод в Узбекистане
Бизнес 18:04
Узбекско-корейское СП закупает запчасти для оборудования
Тендеры 16:57
Россия поставит трубы для проекта газопровода ТАПИ
Энергетика 16:25
Узбекские компании получат доступ ко всем услугам в Международном финансовом центре «Астана» (Эксклюзив)
Финансы 16:08
Всемирный банк выделит $50 млн на три проекта по коммерциализации науки Узбекистана
Бизнес 15:12
Лента новостей
Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
Финансы 20:02
Вырос оборот бизнес-сектора в Грузии
Бизнес 19:53
Производитель сэндвич панелей в Азербайджане определился со сроками и направлением экспорта
Бизнес 19:49
Партнеры PwC встретились со студентами университета ADA в рамках конференции PwC региона Центральной и Восточной Европы, которая проходит в этом году в Баку
Азербайджан 19:41
Реальный эффективный обменный курс в Грузии снизился на 4,1%
Финансы 19:26
В Азербайджане сахарной свеклой засеяны участки площадью свыше 7 тыс. га
Экономика 19:23
Азербайджанская промышленная компания завершила разработку нового вида хлебопекарного оборудования
Бизнес 19:13
Рост цен на продукты питания превысил 6% в Казахстане
Бизнес 19:11
Годовой уровень инфляции в Грузии достиг 4,6%
Финансы 19:08