Президент Узбекистана посетит Россию в феврале 2020

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с визитом в Россию в феврале 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Сената Парламента Узбекистана Садык Сафаев на четвертом заседание российско-узбекского Делового совета.

Мероприятие проходит в рамках визита в Узбекистан председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

"Уверен, что предстоящий в начале следующего года визит в Россию Шавката Мирзиеева станет ещё одним шагом в укреплении наших связей", - сказал Сафаев на открытии заседания.

Первый вице-спикер отметил, что отношения с Россией являются первоочередной внешнеполитической задачей Узбекистана.

В рамках визита Матвиенко предусмотрено подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Парламенте Узбекистана и Аналитическим правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России.

Напомним, что официальный визит Матвиенко в Узбекистан пройдет с 1-3 октября.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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