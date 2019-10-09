Ведется подготовка к визиту президента Узбекистана в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Под руководством министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова восьмого октября состоялось совещание в формате видеоконференции посвященное визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёев на высшем уровне в Азербайджан 14-15 октября, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В совещании также приняли участие руководители министерств, ведомств, коммерческих банков, руководители областей и города Ташкента, ответственные за сферу инвестиций, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев.

Обсуждался вопрос подготовки визита на высшем уровне в Азербайджан 14-15 октября текущего года для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Данное мероприятие, на фоне своей масштабности и значимости для укрепления широкого спектра связей между странами-членами Совета, в то же время является прекрасной платформой для углубления экономического партнерства и запуска новых совместных инициатив, говорится в сообщении.

В данном контексте участниками совещания были изучены возможности для расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и Азербайджан.

При детальном анализе был выявлен и проработан ряд уже реализуемых проектов, а также значительный потенциал для расширения поля взаимодействия с азербайджанскими партнерами с охватом новых перспективных направлений.

Было отмечено, что высокий интерес потенциальных партнеров из Азербайджана и взаимодополняемость экономик двух стран открывают широкий горизонт для реализации совместных проектов в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Для активизации работы было выдвинуто и поддержано предложение по организации поездок руководителей министерств, ведомств и коммерческих банков в Азербайджан для тесной работы и обсуждения новых возможностей для сотрудничества с инвесторами и партнерами, говорится в сообщении.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в 2009 году как межправительственная организация, главной целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами. Тюркский совет был создан третьего октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан).

Четыре страны-учредителя - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

В середине сентября 2019 года в Тюркский Совет вошел и Узбекистан.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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