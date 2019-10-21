Бакинский метрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов

БАКУ/Trend/ - В Москве подписан контракт между ЗАО "Бакинский метрополитен" и ОАО "Метровагонмаш", сообщает Trend со ссылкой на Бакметрополитен.

Контракт подписали с азербайджанской стороны председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, с российской - генеральный директор ОАО "Метровагонмаша" Борис Богатырёв.

Документ предусматривает поставку ЗАО "Бакинский метрополитен" четырех составов, состоящих из 20 вагонов в течение года. В целом, за три года для Бакметрополитена будет произведено 60 современных вагонов или 12 составов.

Отметим, что в 2019 году Бакинский метрополитен приобрел 30 новых вагонов или 6 составов, произведенные для Бакинского метрополитена ОАО "Метровагонмаш".

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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