Бакинский метрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов

БАКУ/Trend/ - В Москве подписан контракт между ЗАО "Бакинский метрополитен" и ОАО "Метровагонмаш", сообщает Trend со ссылкой на Бакметрополитен.
Контракт подписали с азербайджанской стороны председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, с российской - генеральный директор ОАО "Метровагонмаша" Борис Богатырёв.
Документ предусматривает поставку ЗАО "Бакинский метрополитен" четырех составов, состоящих из 20 вагонов в течение года. В целом, за три года для Бакметрополитена будет произведено 60 современных вагонов или 12 составов.
Отметим, что в 2019 году Бакинский метрополитен приобрел 30 новых вагонов или 6 составов, произведенные для Бакинского метрополитена ОАО "Метровагонмаш".
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @kamala_mammadli
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