Вице-президент РЗС: Отношение стран к каспийскому коридору за последние годы изменилось

БАКУ /Trend/ - Морской коридор по Каспию является привлекательным элементом для международной торговой логистики, и в особенности - для зернового рынка. Об этом сказал на одиннадцатой международной зерновой торговой конференции «Global Grain Outlook» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, передает в четверг Trend с мероприятия.

По словам Корбута, за последний год отношение торговых участников к транскаспийским маршрутам существенно изменилось, чему способствовало, в частности, принятие межгосударственной Конвенции по статусу Каспийского моря. В то же время, страны обращают внимание и на наличие новых портов, таких как Бакинский международный морской торговый порт в Аляте и строящийся в казахстанском Актау порт Курык, а также наличие новых внутренних маршрутов, например между упомянутыми портами и Туркменбаши.

Желание Китая переориентировать свой грузопоток с маршрута «Центральная Азия-Иран-Турция-Европа» на более прямой коридор, который не исключает и проход его по Транскаспийскому коридору. Этому, отметил вице-президент, способствует и развитие железнодорожной инфраструктуры в странах Центральной Азии, например, железнодорожной магистрали «Китай-Киргизия-Узбекистан» и прокладке железнодорожных путей в Фергану.

Напомним, в Баку проходит одиннадцатая Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook», организаторами которой являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций, Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.