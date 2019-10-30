В Узбекистане запущен пассажирский поезд по новому направлению

30 октября 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане запущен пассажирский поезд по новому направлению - Мискен-Нукус-Бейнеу, сообщает Trend в среду со ссылкой на АО "Узбекские железные дороги".

"Начиная с 29 октября 2019 года, запущен пассажирский поезд по новому направлению Мискен - Нукус - Бейнеу", - говорится в сообщении.

Для удобства и комфорта пассажиров он будет курсировать ежедневно.

Напомним, что "Узбекские железные дороги" 15 октября объявили о скидках на внутренние рейсы.

Также введена скидка в размере 50 процентов от тарифа к стоимости плацкарта на поезда из России в Узбекистан. Из Узбекистана в направлении России и Казахстана на все пассажирские поезда межгосударственного сообщения скидка составит 30 процентов от тарифа к стоимости плацкарта на все типы вагонов.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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