ЕБРР открыл новый офис в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл второй по счету офис в Узбекистане — в городе Андижан, сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

«ЕБРР открывает офис в Ферганской долине, признавая значительный потенциал региона. Андижанский офис будет в основном оказывать поддержку местным малым и средним предприятиям, посредством консультаций экспертов, обучения и различных финансовых инструментов», — говорится в сообщении.

ЕБРР возобновил работу в Узбекистане в 2017 году, после десятилетнего перерыва, открыв представительство в Ташкенте. В период с 1992 по 2010 год ЕБРР инвестировал 1,3 миллиарда евро в 70 проектов в различных секторах экономики Узбекистана.

В прошлом году Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Узбекистана, которая определяет приоритеты банка на ближайшие пять лет.

В новой стратегии ЕБРР по Узбекистану признается необходимость укрепления демократических институтов страны, расширения роли гражданского общества, предоставления большей свободы средствам массовой информации и продвижения женского предпринимательства.

Банк также продолжит мониторинг процесса искоренения принудительного и детского труда в таких секторах, как хлопководство.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) был учрежден в 1991 году, после окончания «холодной войны», для того, чтобы построить новую эпоху в Центральной и Восточной Европе.

ЕБРР провозглашает принципы приверженности перехода к экономике, ориентированной на рынок, а также развития частной и предпринимательской инициативы. С момента создания Банка в начале 1990-х годов, это неизменно являлось его руководящим принципом и, несмотря на новые проблемы и распространение сферы деятельности ЕБРР на новые страны, это будет по-прежнему являться его миссией и в будущем.

Акционерами ЕБРР являются 69 страны, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.

Президентом ЕБРР в настоящее время является сэр Сума Чакрабарти, вступивший в должность в 2012 году. Под руководством Совета директоров президент руководит работой Банка.

Исполнительный комитет и старшее операционное руководство консультируют президента и осуществляют контроль за деятельностью ЕБРР.

Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.

Твиттер:@vakilovfaxri

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