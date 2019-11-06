Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)

6 ноября 2019 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) демонстрируют свои продукции и услуги на II Международной промышленной выставке, которая открылась сегодня в Бакинском дворце спорта.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство развития МСБ, при поддержке Агентства на специальных стендах демонстрируется дачная, домашняя и офисная мебель, алюминиевая и пластиковая посуда, бумажные и картонные сумки, парниковые конструкции и аксессуары, железная и деревянная продукция, фонарные столбы и другие, а также услуги по ремонту и установке промышленного оборудования.

В рамках выставки, наряду с презентацией своей продукции и услуг, субъекты МСБ налаживают связи с местными и зарубежными компаниями, обсуждают возможности сотрудничества и реализации.

На выставке CASPINDEXPO 2019, которая продлится до восьмого ноября, наряду с продукцией местных компаний, также демонстрируются продукция и услуги иностранных компаний, действующих в промышленной сфере.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
  • Продукция и услуги субъектов МСБ Азербайджана демонстрируются на выставке CASPINDEXPO 2019 (ФОТО)
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