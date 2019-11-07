Туркменистан нацелен на инвестиционные связи с Италией - президент

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан выступает за налаживание широких, многоплановых, взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей с Италией, придание им долгосрочного характера, сообщает Trend в четверг со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Об этом сегодня на встрече с деловыми кругами Италии сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в Риме с официальным визитом (6-7 ноября).

Во встрече приняли участие руководители ряда министерств, крупнейших финансовых структур и компаний. В их числе - «Danieli», «ENI», «Leonardo S.p.A», «Maire Tecnimont», «Valvitalia», «Thales Alenia Space», «Bonatti», «SACE», «Pietro Fiorentini», «Salcef».

Напомним, что Туркменистан является ключевым игроков на энергетическом рынке Центральной Азии и Каспийского региона.

На данном этапе туркменский газ импортируют Китай и Россия. В информации ТДХ приводятся слова Бердымухамедова о том, что безусловным приоритетом остаётся диверсификация энергетических потоков из Туркменистана, сооружение магистральных трубопроводов, в том числе в западном направлении.

В то же время, Туркменистан нацелен на создание индустриального общества, переориентацию национальной экономики с сырьевой модели на промышленную. Это предполагает внедрение высокотехнологичных, наукоёмких производств, строительство современных предприятий по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Наряду с этим, осуществляется структурная диверсификация экономики за счёт создания новых и коренной модернизации традиционных отраслей. В частности, в таких сферах, как химическая, текстильная промышленность, агропереработка, производство стройматериалов.

Говоря о перспективах расширения сотрудничества в текстильной индустрии, глава государства обратил внимание на то, что многие предприятия отрасли в Туркменистане оснащены оборудованием итальянских компаний – таких, как «Mazolli», «Savio».

Туркменистан как производитель хлопка-сырца ориентирован на его полную переработку внутри страны с целью производства текстильной продукции мирового класса, сказал глава государства, пригласив итальянские компании к сотрудничеству в сфере организации совместного производства высококачественных изделий.

Создание современной транспортной и логистической инфраструктуры, превращение Туркменистана в один из центров транспортного сообщения по линиям Восток-Запад и Север-Юг – третья стратегическая цель, которая последовательно реализуется.

"Её актуальность обусловлена, в том числе, тем, что Туркменистан активно выходит на новые внешние рынки, развивает кооперацию с партнёрами в Европе и Азии",- сказал президент.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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