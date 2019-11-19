Экспорт российского зерна в Азербайджан увеличился втрое

БАКУ/Trend/ - Экспорт зерна и зерновых продуктов из России в Азербайджан с начала второго полугодия составил 857 тысяч тонн, сообщает во вторник Trend со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным, это в три раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Удельный вес экспортируемого в Азербайджан зерна составил около четырех процентов от общего объема экспортируемого зерна из России. По этому показателю Азербайджан входит в ведущую пятерку стран, вместе с Турцией, Египтом, Бангладеш и др.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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