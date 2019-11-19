Экспорт российского зерна в Азербайджан увеличился втрое

19 ноября 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экспорт зерна и зерновых продуктов из России в Азербайджан с начала второго полугодия составил 857 тысяч тонн, сообщает во вторник Trend со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным, это в три раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Удельный вес экспортируемого в Азербайджан зерна составил около четырех процентов от общего объема экспортируемого зерна из России. По этому показателю Азербайджан входит в ведущую пятерку стран, вместе с Турцией, Египтом, Бангладеш и др.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане увеличится производство огнестойких сэндвич-панелей PIR
Бизнес 18:34
Азербайджанская корпорация "TITAN GROUP" разработает новые виды промышленной продукции
Бизнес 18:27
Увеличился экспорт Грузии в Россию
Финансы 17:50
Азербайджанское предприятие наладит экспорт промышленной продукции в Узбекистан
Бизнес 17:48
Россия и ПРООН будут содействовать вступлению Узбекистана в ВТО
Бизнес 17:20
В Казахстане стартовала прокладка волоконно-оптической линии связи с Азербайджаном
ИКТ 16:57
Лента новостей
В Азербайджане увеличится производство огнестойких сэндвич-панелей PIR
Бизнес 18:34
Азербайджанская корпорация "TITAN GROUP" разработает новые виды промышленной продукции
Бизнес 18:27
Идет подготовка к бурению оценочной скважины на месторождении "Карабах"
Энергетика 18:20
Компания SOCAR огласила данные по 3D-сейсморазведке на АДУА
Энергетика 18:12
Фонд Nargis представил социальный ролик, посвященный Всемирному дню доброты (ВИДЕО)
Социум 18:10
Вырос оборот транспортного сектора в Грузии
Бизнес 18:06
В Баку отметили юбилей Экрема Мамедли (ФОТО)
Культура 18:02
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на закупку кабеля
Тендеры 17:51
Увеличился экспорт Грузии в Россию
Финансы 17:50