Новые заводы Государственного семенного фонда увеличивают производственные мощности

20 ноября 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На вновь построенных в городах Хачмаз и Шеки заводах по переработке семян Государственного семенного фонда при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, в течение последнего сезона было обработано пять тысяч тонн семян местных и импортных сортов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства, упомянутые предприятия способны обрабатывать до пяти тонн семян в час.

Председатель Государственного семенного фонда Эмин Алиев отметил, что использование новых сортов и качественных семян сельскохозяйственных культур позволяет повысить урожайность по отдельным культурам на 20-30 процентов.

Отметим, что процесс обработки пшеницы состоит из четырех этапов. На первом этапе семена очищаются от каменных остатков и крупных соломенных трав, на втором этапе - от мелкого соломенного мусора и овса, на третьем этапе - от мелкой пшеницы, на четвертом этапе отсеиваются завядшие и пустые семена пшеницы. Очищенные зерна упаковывают в мешки весом в 50 килограмм, протравливая специальным веществом от заражения пыльной головнёй.

Заводы по переработке семян состоят из административного здания, семенного центра и складов, предназначенных для разгрузки семенного материала до обработки и хранения готовых семян. На предприятиях установлены лаборатории, соответствующие современным стандартам, для обследования семян по параметрам качества и урожайности.

Основное преимущество заводов заключается в том, что обработка семян осуществляется с меньшими потерями и играет важную роль в обеспечении производителей высокопродуктивными семенами в сезон.

С целью качественного снабжения фермеров семенами и обеспечения доступности к ним, действуют пункты продажи семян фонда. В частности, действуют центры под торговой маркой “Toxumart” в Хачмазе и Загатале. В ближайшее время будет открыт магазин "Toxumart" и в Джалилабадском районе. В этих центрах можно ознакомиться и заказать продукцию как семеноводческих предприятий Семенного фонда, так и других местных производителей семян.

Планируется, что сеть ”Toxumart" будет расширяться в различных регионах страны.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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