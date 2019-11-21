Спецпредставитель премьер-министра Канады приедет с визитом в Узбекистан

БАКУ/Trend/-В Узбекистан 21 ноября прибывает Специальный представитель Премьер-министра Канады по Европейскому союзу и Европе, посол Канады в Германии и бывший министр иностранных дел Стефан Дион, сообщает Trend со ссылкой на данные МИД Узбекистана.

Стефан Дион, 22-24 ноября, проведет переговоры в Парламенте Узбекистана, министерствах иностранных дел и водного хозяйства для обсуждения перспектив двусторонних отношений, межрегионального сотрудничества, а также мер по преодолению последствий высыхания Аральского моря.

Кроме того, канадская делегация совместно с Университетом мировой экономики и дипломатии организуют семинар "Водные ресурсы и дипломатия" с участием студентов и преподавателей Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана, а также профильных специалистов Узбекистана.

"Данное мероприятие является частью "серии канадских дискуссионных форумов". В мае 2018 года посольство Канады в Узбекистане с резиденцией в Москве совместно с Университетом мировой экономики и дипломатии организовало семинар по вопросам женщин и дипломатии", – отметили в посольстве Узбекистана в Вашингтоне.

Стефан Дион также намерен посетить социально-информационный центр "Юрт-Истикболи" Узбекистана в Гулистане для проведения тренинга по гендерным вопросам с участием активистов молодежного крыла политических партий региона.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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