Гостаможня Азербайжана введет новую систему единого учета

26 ноября 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) в ближайшие годы представит новую концепцию системы единого учета, заявил председатель ГТК Сафар Мехтиев на пресс-конференции, посвященной деятельности комитета за первые 10 месяцев 2019 года », передает Trend c мероприятия.

По словам Мехтиева, данный проект будет реализован для того, чтобы полностью устранить контакты между таможенниками и участниками внешнеэкономической деятельности.

Также, автоматизация в таможенной сфере в целом обеспечивает эффективность таможенной проверки, отметил председатель, напомнив, что внедрение высоких технологий в транзитную и логистическую систему страны, в частности, решило проблемы связанные с высокой плотностью прохождения на контрольно-пропускных пунктах - если раньше через КПП проходило 200 грузовиков в день, то теперь этот показатель составляет 650 .

В заключение Мехтиев сказал, что улучшение потенциала таможенной системы также повысит уровень международной торговли, и укрепит безопасность страны.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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