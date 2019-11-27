Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)

27 ноября 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «Quraq kórpe» (Сухая кукуруза) из серии монет «Сокровища степи» номиналом 500 тенге и коллекционные монеты «Kόbelek. Lasiommata maera» (Бабочка. Бархатка) из серии монет «Флора и фауна Казахстана» номиналами 200 и 100 тенге, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Монеты «Quraq kórpe» изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати. Монеты «Kόbelek. Lasiommata maera» изготовлены из сплава мельхиора.

Сообщается, что монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости, а также монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана, по всем видам платежей, для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены республиканским государственным предприятием на правах хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального Банка Казахстана, а также через интернет-магазин на сайте банка.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
  • Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты с изображением бабочки (ФОТО)
Новости по теме
Президент Казахстана одобрил изменения в соглашение о таможенных делах
Казахстан 12:05
Компания Казахстана привлечет услуги по проведению геофизических исследований
Тендеры 09:44
В Казахстане внедрят сервис-хранилище данных оборота нефти и газового конденсата
Энергетика 26 ноября 18:29
В Казахстане незначительно вырос объем совокупных обязательств банков
Финансы 26 ноября 16:45
Казахстан двукратно нарастил экспорт мяса и мясопродуктов
Бизнес 26 ноября 16:45
Азербайджан примет участие в международной конференции в Казахстане
Политика 26 ноября 16:05
Лента новостей
Иран и Япония подписали соглашение об улучшении медицинского обслуживания
Экономика 12:20
Нахчыванская АР отменила визовый режим для граждан Ирана
Политика 12:14
Президент Казахстана одобрил изменения в соглашение о таможенных делах
Казахстан 12:05
В январе-октябре 2019 года в Турции зарегистрировано около 100 российских компаний
Турция 12:01
В Турции незначительно сократилось число зарегистрированных казахстанских компаний
Турция 12:00
В Москве обсудят проблемы и перспективы тройственного формата Россия-Турция-Азербайджан
Политика 11:59
Турция сократила экспорт химпродуктов в Китай
Турция 11:57
Сократился экспорт товаров оборонной промышленности Турции в Китай
Турция 11:56
В Турции незначительно выросло число зарегистрированных грузинских компаний
Турция 11:53