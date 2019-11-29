Туркменистан и Бахрейн обсудили совместные проекты

АШХАБАД /Trend/ - В Манаме (Бахрейн) состоялись встречи представителей деловых кругов Туркменистана и Бахрейна, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

В ходе переговоров обсуждались возможности реализации совместных проектов, в том числе в сферах пищевой индустрии, текстильной промышленности, финансов и туризма.

Бизнесмены Бахрейна были ознакомлены с реализуемыми проектами Туркменистана в нефтеперерабатывающей, химической, текстильной, пищевой отраслях, в областях производства промышленных материалов, судостроения, а также в таких направлениях, как коммуникации, туризм, торговля, банковская сфера, говорится в сообщении.

Особое внимание уделялось стимулированию инвестиционной активности, установлению продуктивных контактов по линии предпринимательских структур, сообщает СППТ.

Отметим, что СППТ объединяет свыше 20 000 бизнесменов, которым, согласно местным нормативам, разрешено создавать совместные предприятия с иностранными партнерами путем привлечения их инвестиций.

В промышленности Туркменистана действуют около частных 600 предприятий, в том числе по производству строительных материалов, текстиля и ковров, химических средств, изделий из металла, мебели, фаянса, стекольной продукции, а также полиэтиленовых и пластиковых изделий, востребованных на внутреннем и внешнем рынках.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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