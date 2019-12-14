Президент Узбекистана посетит Японию 17 декабря

БАКУ/Trend/ - По приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17-20 декабря посетит эту страну с официальным визитом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Намечены переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, президентом Палаты советников Парламента Акико Санто, спикером Палаты представителей Парламента Тадамори Осимой, заместителем премьер-министра, министром финансов Таро Асо. Стороны обсудят приоритетные направления развития узбекско-японских отношений, в том числе на долгосрочную перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам. Президент Узбекистана будет принят Императором Японии Нарухито.

В программу визита включены встречи с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаокой, руководителями ведущих промышленных и финансовых структур. Планируется предметно рассмотреть вопросы наращивания сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран, участия представителей японских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в Узбекистане на взаимовыгодной основе.

Президент Узбекистана также посетит один из важнейших экономических центров страны – город Нагоя, где встретится с губернатором префектуры Аичи Хидэаки Омурой и мэром города Такаси Кавамурой для обсуждения перспектив установления партнерских связей между городами и учебными заведениями.

По итогам официального визита ожидается принятие Совместного заявления о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, подписание весомого пакета документов, направленных на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, таможенной, туристической, научно-технической и других сферах.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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