Эльнур Джамилли: В 2020 году азербайджанский «Электрогаз» значительно нарастит внутреннее производство и экспорт отопительного оборудования (Интервью)

Бизнес 19 февраля 2020 16:14 (UTC+04:00)
Эльнур Джамилли: В 2020 году азербайджанский «Электрогаз» значительно нарастит внутреннее производство и экспорт отопительного оборудования (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В рамках реформ, инициированных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленных на повышение уровня развития ненефтяного сектора, улучшение бизнес-климата, инвестиционных условий и предпринимательства в стране, дан старт созданию новых промышленных предприятий, в том числе и совместных производств. О рентабельности совместных предприятий, новых производственных продуктах, а также экспортных возможностях, на примере руководимого предприятия рассказал в интервью Trend директор завода «Электрогаз» Эльнур Джамилли.

Основные показатели производства

«В минувшем году заводом «Электрогаз» было произведено три тысячи водонагревательных аппаратов комби. В настоящее время предприятие производит комби мощностью от 24 до 52 кВт. Планируем увеличить эти показатели до 100 кВт. При этом, предусмотрено ежегодно производить до 100 тысяч единиц систем комби. Продукция завода будет экспортироваться на зарубежные рынки под брендом Made in Azerbaijan. По нашим расчетам, объемы производства продукции по итогам текущего года значительно превысят предварительные прогнозы, сделанные в начале года. В настоящее время на заводе производится шесть разновидностей отопительных систем комби, три из которых предусмотрены для экспорта. Продукция завода продается внутри страны по приемлемой цене. Стоимость одной системы комби составляет 450 манатов, со сроком гарантии два года. Отечественная продукция дешевле аналогов, ввозимых в Азербайджан, к примеру, из Китая. Стоимость самой дешевой системы комби, импортируемой из Китая, составляет 550 манатов. При этом, еще одно преимущество национальной продукции в том, что она предусмотрена для использования даже при самом низком давлении газа. На сегодняшний день в Азербайджане продано свыше 1,5 тысячи единиц этой продукции азербайджано-китайского предприятия. Данная отопительная система имеет большие плюсы. Во-первых, она удобна и надежна в использовании. При этом конструкция комби позволяет регулировать температуру вручную, и нет необходимости платить за отопление, если владелец покидает дом на продолжительное время. Достаточно лишь выключить аппарат. В то же время необходимо учитывать и некоторые нюансы, чтобы пользоваться этой системой безо всяких проблем. В холодное время года должны быть включены как минимум три батареи. В противном случае есть риск замерзания воды на отдельных участках, что неминуемо приведет к поломке. Затратным может оказаться использование этой системы отопления в странах, где цены на газ избыточно высокие. В целом, же система комби очень практична и пользуется большой популярностью».

Экспортные поставки

«В первую очередь планируется экспорт в соседние страны региона - Россию, Грузию и Иран. Параллельно предусмотрены поставки в страны Центральной Азии. В настоящее время ведутся переговоры с партнерами в этих странах. В перспективе предполагается расширить географию экспорта, в том числе в направлении Европы. С этой целью завод активно наращивает производственный потенциал, чтобы полностью покрыть спрос внутреннего рынка, а дополнительные объемы экспортировать. Продукция завода пользуется большим спросом внутри страны, поэтому наша первоочередная задача заключается в максимальном обеспечении потребностей населения страны. Экспорт планируется в марте-апреле текущего года. В дальнейшем, предусматриваем расширить маршруты экспорта всех видов продукции завода».

Новый универсальный вид продукции

«Завод по производству отопительных систем комби «Электрогаз» определился со сроками производства нового вида отопительных приборов. Речь идет о производстве проточных газовых колонок-"пятиминуток". Их выпуск начнется в марте 2020 года. Продукция будет производиться в объеме 30- 35 тысяч единиц ежегодно. Новый вид продукции завода будет продаваться, в первую очередь, на внутреннем рынке. В планы предприятия входит также и экспорт "пятиминуток". Потенциальным рынком для экспорта предполагается Грузия. Планируется планомерно увеличивать объемы производства завода, в частности и новых видов продукции. По нашим расчетам, в последующие годы завод сможет производить до 100 тысяч единиц колонок в год.

О планах в текущем году

В текущем году предприятие расширит ассортимент отопительного оборудования. Речь идет о производстве панельных радиаторов. Мы планируем внедрить в производство этот компонент отопительного оборудования в марте текущего года. На данный момент начата разработка нового вида продукции. Рассчитываем выпускать в год 150 тысяч панельных радиаторов. Они просты в монтаже и обслуживании, считаются на сегодняшний день универсальным продуктом. В дальнейшем, в случае роста спроса на эту продукцию, будем наращивать производственные объемы. На заводе ежегодно запланировано выпускать три тысячи отопительных радиаторов.

Отметим, что завод по производству отопительных систем комби, созданный при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ), открылся в августе 2019 года. Для создания предприятия были привлечены местные и иностранные (китайские) инвестиции в размере двух миллионов манатов. В дальнейшем планируется нарастить объем инвестиций до 11 миллионов манатов.Завод «Электрогаз» расположен в бакинском поселке Забрат.

Производственная мощность завода, являющегося совместным азербайджано-китайским предприятием и принадлежащего заводу «Электрогаз», составляет 120 тысяч единиц продукции в год.

В настоящее время на заводе обеспечены работой 30 человек, а в дальнейшем планируется открытие приблизительно еще 200 рабочих мест.

(Автор: Матанат Насибова)

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