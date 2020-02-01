В Узбекистане обсудили экспорт охлажденной плодоовощной продукции

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию - USAID в рамках своего проекта по развитию цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве (AVC) организовало семинар для предпринимателей, сообщает Trend в субботу со ссылкой на узбекистанские СМИ.

Речь на семинаре шла о значении системы холодильного хранения в экспорте плодоовощной продукции Узбекистана, различных вопросах в этой сфере.

«Содержание 1 кг груза в течение 1 дня оценивалось в 2011 году в 100 сумов, и сейчас цена остается прежней. Это может привлечь предпринимателей к работе в данной области», - сказал Муминджон Исомиддинов, представитель программы Global Cold Chain Alliance в Узбекистане.

Однако, по его словам, выгоднее внедрить в Узбекистане механизм для охлаждения овощей и фруктов на короткое время, с последующей отправкой их на экспорт.

Исомиддинов отметил, что под выращивание фруктов и овощей выделяется все больше земли, и важно полностью сформировать механизм охлаждения продукции и ее отправки на экспорт.

«Плодоводство - очень важная отрасль для Узбекистана. Каждый турист, приезжающий в Узбекистан, хочет узнать, насколько вкусны фрукты и блюда этой страны. Но экспорт выращенных фруктов - это совсем другое дело. Каждый рынок имеет свои законы», - говорит Брайан Кайгер, руководитель проекта AVC.

Он отметил, что фрукты Узбекистана могут постоянно закупаться Казахстаном и Россией, но для того, чтобы выйти на международный рынок, необходимо повышать качество.

На семинаре было отмечено, что с 2012 года ведется работа по увеличению экспорта плодоовощной продукции, созданию Ассоциации предпринимателей, работающих в системе холодильного хранения, говорится в сообщении.

«Через Ассоциацию использование финансовых ресурсов, обмен опытом для внедрения новшеств станет легче. Кроме того, это повысит наш уровень информированности и наше участие в принятии решений или других законодательных актов, связанных с этим направлением», - сказал Муминджон Исомиддинов.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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