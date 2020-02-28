Министр Грузии: Тесные грузино-азербайджанские взаимоотношения способствуют развитию совместных терминальных проектов

БАКУ/Trend/ - Тесные грузино-азербайджанские взаимоотношения способствуют развитию совместных терминальных проектов, отметила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после встречи в четверг с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минэкономики Грузии.

"Мы обсудили совместные логистические проекты с министром экономики Азербайджана, о которых мы недавно говорили в Тбилиси в рамках визита азербайджанской делегации в Грузию", - заявила Турнава .

По оценке Натии Турнавы, между двумя странами и министерствами экономики складываются очень тесные деловые и дружеские отношения, которые способствуют развитию совместных терминальных проектов, ускоренному завершению проекта железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс" и других.

"Как вы знаете, мы инвестируем значительные средства в инфраструктуру Грузии, в частности, портовую и железнодорожную. Но работать и развиваться она будет в полной мере, если ЮГК будет в полной мере использовать эту инфраструктуру, что зависит от степени сотрудничества с Азербайджаном", - сказала Турнава.

По ее словам, стороны также обсуждали интересные проекты на Черном море, в которых могут участвовать азербайджанские частные или соответствующие государственные структуры, что в целом повысит конкурентоспособность общего коридора.

"Мы рассмотрели новую инициативу, предусматривающую проведение высоковольтной линии по дну Черного моря, которая соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС. Проект, безусловно, будет представлять более значительный коммерческий интерес, если в нем примет участие весь регион, включая Азербайджан, который и сегодня является нашим надежным партнером, поскольку участвует в процессе поставок нам электроэнергии в периоды, когда грузинский энергетический рынок находится в дефиците", - заявила Натия Турнава.

Как отметила министр экономики Грузии, оба ведомства также обсуждают и крупные совместные энергетические проекты, поскольку Грузия быстро развивает свою энергетическую инфраструктуру, включая объекты нового поколения.

В ходе своего визита в Азербайджан Натия Турнава в рамках VI заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора в Баку примет участие в сессии и проведет встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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