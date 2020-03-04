Агентство по развитию МСБ продолжает поощрять женское предпринимательство

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) приступило к сотрдуничеству с MirvariStore, который является одной из составляющих конкурса "Социальные проекты", объявленного Общественным объединением "Региональное развитие" на 2019 год.

Как сообщает в среду Trend, при организационной поддержке Агентства в городе Габала прошла презентация проекта MirvariStore, предусматривающего привлечение к занятости женщин, имеющих навыки в ткацком деле. В ходе мероприятия была дана подробная информация о проекте, отобраны 25 женщин из Габалинского и Огузского районов, изъявивших желание работать на дому обсуждена выдача им необходимых материалов и механизм распределения заказов.

Отметим, что целью проекта MirvariStore является развитие в регионах женского предпринимательства, повышение их занятости, оказание поддержки женщинам в получении заработка, а также продвижение на зарубежных рынках национальных узоров , орнаментов и ручных изделий под брендом Made in Azerbaijan.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )