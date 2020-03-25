Вугар Байрамов: В Азербайджане преобладает экономический рост в ненефтяном секторе

Бизнес 25 марта 2020 09:53 (UTC+04:00)
Вугар Байрамов: В Азербайджане преобладает экономический рост в ненефтяном секторе

БАКУ/Trend/ - Итоги первых двух месяцев 2020 года показывают, что в Азербайджане экономический рост приходится больше на ненефтяной сектор, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

По его словам, с сохранением порядка 3%-ного темпа роста ВВП, ненефтяной сектор демонстрирует двукратный рост: «То есть, в структуре общеэкономического роста доминирующим направлением стал ненефтяной сектор. Так, рост почти на 22 процента в ненефтяной промышленности говорит о том, что в настоящее время в Азербайджане преобладает акцент на создание условий для развития производства местной продукции, что в свою очередь, важно с точки зрения устойчивости и диверсификации экономического развития».

Депутат особо отметил реформы, проведенные в первые два месяца текущего года по усилению борьбы с теневой экономикой: «Повышение прозрачности, борьба с теневой экономикой и легализация экономики позволили привлечь в бюджет дополнительные средства, в частности из налоговых источников дополнительно 252 миллиона манатов сверх прогноза. Эти меры также позволили расширить деятельность в сфере оформления неофициальной занятости. С одной стороны, это положительно влияет на поступления в госбюджет, с другой стороны создает возможность гражданам работать по трудовому договору. Все это обеспечивает защиту трудовых прав граждан, а также использование пенсионного права в будущем».

Байрамов добавил, что итоги первых двух месяцев этого года говорят об углублении экономических реформ в Азербайджане: «Это приводит к поэтапному росту доли ненефтяного сектора в макроэкономических показателях и дальнейшему сокращению зависимости от нефти».

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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