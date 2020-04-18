Защитные маски в Грузии шьют на девяти предприятиях

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на предприятиях Грузии изготовлено 1,75 миллиона масок многоразового использования, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Отметим, что носить маски в закрытых публичных помещениях стало обязательным в Грузии с 17 апреля. В случае нарушения правила определен штраф в размере 15 тысяч лари для юридических лиц, которые ответственны за его соблюдение.

С возникновением дефицита защитных масок из-за пандемии коронавируса как в Грузии, так и во всем мире, минэкономики вместе с другими правительственными ведомствами и частным сектором за рекордно короткий срок смогло организовать производство 12-слойных масок.

Сегодня в Грузии из марли такие маски шьют девять предприятий. До одного миллиона масок уже переданы четырем крупным фармацевтическим сетям страны и продаются в аптеках по субсидированной цене – за 50 тетри.

Также в четверг, 16 апреля, стало известно о начале производства одноразовых масок. Компания "Респиратор" планирует за сутки производить 200-250 тысяч медицинских трехслойных масок высокого качества. Маски будут соответствовать международным стандартам и сертифицированы Национальным центром по контролю заболеваний.

Марлю высокого качества для шитья масок Грузия завозит из Азербайджана. Соседняя республика изготавливает марлю на своем предприятии специально для Грузии. Также марлю Грузия будет покупать у Узбекистана.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день и COVID-19 в стране диагностирован у 370 человек, из них 79 выздоровели, трое пациентов скончались. На карантине находятся более 5 тысяч человек, а в клиниках под наблюдением врачей – 540 человек.

Официальый курс на 18 апреля - 1 USD\3,13 GEL.

(Автор: Тамилла Мамедова)