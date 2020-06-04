AMFA о поддержке женского предпринимательства в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Проект "Экономическая поддержка женщин, пострадавших от пандемии COVID-19, в Нахчыванской Автономной Республике" направлен на предоставлении помощи более 25 женщинам из сельских общин, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, улучшить свои знания в сфере защиты бизнеса в период пандемии, бизнес-навыки, а также получить доступ к финансовым ресурсам.

Об этом сказала Trend исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Жаля Гаджиева.

По ее словам, AMFA 19 мая 2020 года приступила к осуществлению более масштабной программы содействия активному и эффективному участию организаций гражданского общества в разработке и реализации национальной повестки дня для достижения целей в области устойчивого развития с учетом гендерных факторов, а также укреплению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, что соответствует выполнению пяти целей устойчивого развития Программы развития ООН (ПРООН), которая финансируется совместно с Европейским союзом.

"Женщинам, участвующим в проекте, будет предоставлено первоначальное финансирование в размере 525 долларов США для открытия бизнеса в Нахчыванской АР", - подчеркнула она.

Как отметила Гаджиева, основная цель проекта - минимизировать экономический ущерб от кризиса в постпандемический период, поддержать женщин в получении дохода и подготовить к новым экономическим реалиям.

"В рамках "Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" данный проект внесет вклад в реализацию глобальных целей: повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах и голода; обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте; обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек; содействие всеобъемлющему и устойчивому экономическому росту, полной занятости населения",- подчеркнула она.

Напомним, что микрофинансирование было введено в Азербайджане в середине 1990 годов для удовлетворения экономических потребностей до одного миллиона вынужденных переселенцев и беженцев.

В 1996 году Международная группа НПО (МНПО) начала предлагать услуги микрофинансирования местному населению с низкими доходами и пострадавшим от войны, чтобы создать возможности для получения дохода и трудоустройства. Они начали неформально встречаться для обмена деловым опытом и устранения ограничений в предоставлении кредитов с процентными ставками. В декабре 2001 года члены МНПО приняли решение официально оформить группу в качестве ассоциации, которая будет выполнять функции координационного центра по микрофинансированию в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva