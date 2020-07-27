Электрический седан Genesis получит технологию в стиле Tesla

Новый Genesis eG80 станет первым электромобилем концерна Hyundai Group с поддержкой беспроводных обновлений, передает Trend со ссылкой на Motor.ru.

Электрический бизнес-седан Genesis получит технологию в стиле Tesla: дистанционно смогут обновляться не только мультимедиа и навигация, но и прошивка электродвигателей и батарей, а также софт систем безопасности.

В беседе с южнокорейским изданием HankookIlbo представитель Hyundai дал понять, что со временем сервисы обновлений «по воздуху» будут ориентированы не только на исправление ошибок, но и на повышение производительности, увеличение запаса хода или совершенствование систем автономного вождения, причём большая часть апгрейдов сможет происходить автоматически без участия человека.

В концерне Hyundai подчёркивают, что приоритетом разработчиков является создание защищённой системы обновлений, ведь несанкционированное подключение к автомобилю может стать угрозой безопасности водителя и пассажиров.

Инсайдеры Hyundai Group утверждают, что «батарейный» седан Genesis eG80 будет посторен на новой модульной платформе для электрокаров, так что технически между eG80 и «обычным» G80 не будет ничего общего. Предполагается, что eG80 сможет проехать на одной зарядке 500 километров, а особенностью бизнес-седана станет система автопилота третьего уровня.

После дебюта на Genesis eG80 технология обновлений «по воздуху» появится на других электромобилях Hyundai Group. «Батарейный» седан Genesis станет серийным в течение двух лет, а всего до 2025 года корейский автогигант планирует выпустить 14 новых электрических моделей.