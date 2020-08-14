Наманганская СЭЗ планирует расширить производство автомобилей в Узбекистане
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Перевод студентов с заочных отделений зарубежных вузов в среднеспециальные учебные заведения Азербайджана не допускается - минобразования
Министр образования Азербайджана прокомментировал предложения по возобновлению работы учебных заведений
Результаты серологических тестов в Азербайджане могут быть полезны при вынесении решений о карантине в будущем — инфекционист
Брайза: Поставляя военную технику Армении, Россия теряет доверие к себе как к сопредседателю МГ ОБСЕ