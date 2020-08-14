Наманганская СЭЗ планирует расширить производство автомобилей в Узбекистане

Бизнес 14 августа 2020 17:08 (UTC+04:00)
Наманганская СЭЗ планирует расширить производство автомобилей в Узбекистане
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