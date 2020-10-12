Туркменская компания готовится выйти на новые рынки

Бизнес 12 октября 2020 12:37 (UTC+04:00)
Туркменская компания готовится выйти на новые рынки
Азербайджанский дизайнер принял участие в Tajikistan Fashion Week 2020 (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский дизайнер принял участие в Tajikistan Fashion Week 2020 (ФОТО/ВИДЕО)
Коллекция &quot;Карабах&quot; Гюльнары Халиловой представлена многомиллионной аудитории IDFW (ФОТО/ВИДЕО)
Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой представлена многомиллионной аудитории IDFW (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский дизайнер создал коллекцию со звездой &quot;Великолепного века&quot; (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский дизайнер создал коллекцию со звездой "Великолепного века" (ФОТО/ВИДЕО)
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