В городах Казахстана внедряются умные технологии в рамках проектов «Умный город»

Бизнес 5 ноября 2020 05:00 (UTC+04:00)
В городах Казахстана внедряются умные технологии в рамках проектов «Умный город»

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации проектов по внедрению эталона стандартов "Умный город" в городах Казахстана внедряются умные технологи для упрощения жизни граждан, сообщили в пятницу Trend в АО Холдинг "Зерде", ответственным за реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан".

Как сообщили в холдинге, согласно планам по внедрению компонента "Smart Astana" в жилищно-коммунальные хозяйства в жилых домах города Нур-Султан продолжается установка приборов учета с дистанционной передачей данных.

В свою очередь, в городе Алматы в данной сфере реализуется проекты по Системе мониторинга инженерных сетей, приборизации счетчиков с удаленной передачей показаний и другие проекты.

"В пилотном режиме установлены зональные узлы учета воды с установкой расходомеров и организована онлайн передача данных о расходах воды в диспетчерскую службу водоснабжения, установлено 1 553 общедомовых приборов учета", - сказали в холдинге.

В рамках цифровизации транспортной сферы Нур-Султана реализуется проект "Интеллектуальная транспортная система города Нур-Султан" (ITS), которая включает следующие компоненты: адаптивное управление светофорными объектами, электронная система оплаты проезда в общественном транспорте, диспетчеризация общественного транспорта.

"Адаптивное управление светофоров минимизирует человеческие ресурсы. Система, на основании данных с датчиков, автоматически анализирует трафик и устанавливает наиболее эффективный алгоритм управления светофорными объектами (СО)", - сообщили в холдинге.

По словам представителя холдинга, на сегодняшний день в указанных городах автоматизированы наиболее популярные государственные услуги по приему документов и выдаче направлений в организации образования.

"В направлении цифровизации сферы здравоохранения разработаны мобильные приложения, которые позволяют получить ряд услуг, таких как запись на прием к врачу, вызов врача на дом и другие. Цифровизация сферы здравоохранения позволила достичь следующие результаты: сократить визиты к врачу, снизить живые очереди, снизить коррупционные риски, повысить выявление болезней при профосмотрах и скринингах, повысить доступность медицинских услуг, увеличить удовлетворенность населения и улучшить качество оказания медицинской помощи", - подытожили в холдинге.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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