В Казахстане проведен анализ для выявления сильных и слабых сторон промпредприятий

БАКУ /Trend/ - В Казахстане в соответствии с критериями Методики по определению Индекса технологической зрелости проведен анализ технологического состояния для выявления сильных и слабых сторон каждого предприятия, сообщили Trend в АО "Холдинг "Зерде", ответственным за реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан".

По словам представителя холдинга, сегодня практически все страны так или иначе применяют цифровые технологии в экономике для повышения производительности труда, в социальной жизни населения для улучшения качества жизни.

Так, отметили в холдинге, согласно мировым аналитикам, интернет экономика на развивающихся рынках растет 15-25 процентов в год, 40 процентов экономического роста Европейского союза до 2020 года будет обусловлено развитием цифровой экономики.

"Корреляция между индексом цифровизации и развитием экономики достигает 70 процентов. Это дает нам понимание, что цифровизация на сегодня действительно очень своевременная инициатива", - сказали в холдинге.

Так, для достижения поставленных целей в 2017 году АО "Казахстанский институт развития индустрии" совместно с Обществом прикладных исследований имени Фраунгофера были отобраны семь цифровых модельных фабрик.

"На данных фабриках в соответствии с критериями Методики по определению Индекса технологической зрелости проведен анализ технологического состояния для выявления сильных и слабых сторон каждого предприятия. Данными 7 модельными цифровыми фабриками реализуются 51 проект, из них 16 проектов реализовано, основным эффектом выступило повышение производительности труда на 25 процентов и увеличение срока службы оборудования на 5 процентов", - уточнили в холдинге.

"Вместе с тем, 4 марта 2020 года Президентом Республики Казахстан поручено "Разработать комплекс регуляторных и стимулирующих мер по развитию элементов Индустрии 4.0, в том числе расширению проекта "Модельные цифровые фабрики", использованию искусственного интеллекта, Интернета вещей и других IT-технологий", - добавили в АО.

Представитель также отметил, что для расширения позитивных результатов семи модельных фабрик проект планируется масштабировать на другие предприятия промышленности.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)