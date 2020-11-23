Азербайджанская промышленная корпорация и компания "Achenbach Buschhütten" выбрали аудитора

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация“, его дочернее предприятие ООО "Azeraluminium" и немецкая компания Achenbach Buschhütten в соответствии с предварительным договором, подписанным в Азербайджане, расширяют производство алюминия, диверсифицируют возможности реализации производимой продукции и внедряют новейшие передовые технологии производства.

Об этом сообщили Trend в "Азербайджанской промышленной корпорации".

По данным ОАО, компании приступили к выполнению определенных работ в этом направлении.

"В рамках проводимой работы подготовка технико-экономического обоснования в соответствии с международными стандартами занимает одно из основных мест",- отметили в корпорации.

Также было отмечено, что одним из основных условий подготовки технико-экономического обоснования этого проекта, который включает в себя самые современные производственные процессы, ноу-хау и возможность производства широкого спектра алюминиевых изделий в Азербайджане, является то, что он представлен в соответствии с требованиями и критериями международных финансовых институтов и других учреждений.

"Обоснование включает в себя не только методы построения технологических процессов, финансовые перспективы и эффективность, но и изучение рыночных тенденций и требований в алюминиевой отрасли, определение целевых сегментов, таких как автомобильная промышленность, судостроение, альтернативная энергия, исследование рыночных долей и стратегий конкурирующих компаний, проведение интервью с потенциальными клиентами и другие важные аспекты",- говорится в информации.

В целях подготовки технико-экономического обоснования нового алюминиевого завода, строительство которого планируется построить на основе передовых технологий, в соответствии с законом "О государственных закупках" была проведена процедура закупки.

"В этот процесс вовлечены как местные, так и мировые ведущие компании, в частности входящие в группу Big Four. В результате оценки, проведенной среди участников, аудиторская компания "ООО Deloitte & Touche" выиграла тендер и подписала соглашение с учреждением",- отмечено в сообщении.

Согласно договору между ОАО “Азербайджанская промышленная корпорация”, немецкой компанией Achenbach Buschgutten и аудиторским ООО Deloitte & Touche уже начаты работы по подготовке технико-экономического обоснования. С целью своевременного достижения поставленных целей определен график работы и дан старт реализации плана.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva