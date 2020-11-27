Микаил Джаббаров предложил катарским компаниям реализовывать совместные проекты в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана принял чрезвычайного и полномочного посла Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Гамед Абдулла Аль Хинзаба.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, на встрече были подчеркнуты высокий уровень отношений между Азербайджаном и Катаром, а также значение взаимных визитов в развитии сотрудничества. Министр подчеркнул, что в Азербайджане высоко ценят поддержку Катара в справедливом решении армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Микаил Джаббаров заметил, что сотрудничество между двумя странами в различных сферах успешно развивается и в январе-октябре 2020 года наблюдается рост товарооборота.

Также, на встрече были обсуждены возможности расширения экономических связей между двумя странами, подчеркнуто усиление роли совместной экономической и торгово-технической комиссии в расширении связей. Катарские компании были приглашены принять участие в реализации совместных проектов в Азербайджане.

Чрезвычайный и полномочный посол Катара в Азербайджане в свою очередь поделился мнениями о перспективах развития сотрудничества с Азербайджаном и поздравил азербайджанский народ с победой во Второй Карабахской войне.

По итогам встречи, были обсуждены вопросы развития обширного сотрудничества, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni