ЗАО "Бакинский метрополитен" подписал контракт на сумму около 200 тыс. манатов
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В результате провокаций ВС Армении погибли 100, получили ранения 416 мирных жителей - Генпрокуратура Азербайджана
Состоялись обсуждения проектов бизнес-плана и бюджета на 2021 год Азербайджанской промышленной корпорации
Некоторые учащиеся и преподаватели в Азербайджане испытывают трудности при подключении к дистанционному обучению - минобразования
Официальный представитель "Лаборатории Касперского" о наиболее востребованных защитных решениях в Азербайджане
Рамиз Джафаров возвысился до вершины шехидства, оставив после себя прекрасную память - пятерых детей (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии (ФОТО/ВИДЕО)
Мать шехида Малика Зульфугарова перечислила выданные государством деньги в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
СГБ Азербайджана задержала лицо, присвоившее денежные средства, предназначенные для раненых военнослужащих (ВИДЕО)