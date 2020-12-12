Грузия и Финляндия имеют большие возможности для укрепления торговых связей
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Освобождение исконных земель Азербайджана было одним из важных заветов Гейдара Алиева – Михаил Гусман
Блистательная победа Азербайджана создала абсолютно новые геополитические реалии в регионе - азербайджанский депутат Севиль Микаилова в интервью Anadolu
Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане - ВТООН
Если моим детям будет нужен совет, пусть посмотрят на небо, а потом заглянут в своё сердце…Памяти шехидов Карабахской войны
Председатель Вакфа стратегических и социальных исследований группы Мармара поздравил Президента Ильхама Алиева
Беспрецедентные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед своим народом составили славную историю Азербайджана - Мубариз Гурбанлы
В Азербайджане внесены изменения в "План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы"
Для создания энергоинфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана будет налажено сотрудничество с Италией (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева начал работы по реставрации религиозных памятников и мечетей на освобожденных территориях (ФОТО)
Президент и исполнительный директор Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие поздравили Президента Ильхама Алиева
Величие этой Победы навеки останется в истории Азербайджанского государства! – кинорежиссёр из России