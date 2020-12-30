В 2021 году ожидается снижение таможенных пошлин и налоговой нагрузки на импорт ювелирных изделий в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В 2021 году ожидается снижение таможенных пошлин и налоговой нагрузки по импорту готовых ювелирных изделий в Азербайджан и сырья для их производства.

Об этом сказал Trend Председатель правления Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев.

По его словам, в 2020 году по инициативе Министерства Экономики Азербайджана совместно с представительством Минэкономики, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, ЗАО "AzerGold", Таможенного комитета и представителей ювелирного бизнеса была создана рабочая группа, где обсуждались перспективы развития ювелирного рынка Азербайджана, в том числе возможное снижение таможенных пошлин и налоговой нагрузки по импорту готовых ювелирных изделий в Азербайджан, а также сырья для их производства.

"Рабочая группа завершила свою работу и все документы сейчас находятся на утверждении в соответствующих Государственных структурах",- подчеркнул председатель.

Говоря о деятельности Ассоциации, Тогрул Аббасгулиев также отметил, что в уходящем году был запущен веб-сайт Общественного Объединения - www.zergerler.az, посредством которого можно ознакомиться с деятельностью Ассоциации, прочитать актуальные новости ювелирного сегмента Азербайджана и всего мира, прослеживать биржевую стоимость золота, серебра, узнать больше об Азербайджанских ювелирных брендах.

Отметим, что по инициативе и при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при Министерстве Экономики 14 февраля 2020 года была создана Ассоциация ювелиров Азербайджана.

Новая Ассоциация создана с целью поддержки развития ювелирной сферы, продвижения и реализации инициатив в этом секторе, координации предпринимателей, особенно субъектов малого и среднего бизнеса, расширения сотрудничества между ними.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva