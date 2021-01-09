В Туркменистане ведется подготовка к отправке делегации в Афганистан
БАКУ /Trend/ - В Туркменистане ведется подготовка к рабочей командировке делегации в Афганистан, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».
Отмечается, что делегация Туркменистана направится в Афганистан для обсуждения вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений.
В ходе визита планируется провести очередное шестое заседание Туркмено-афганской рабочей группы по вопросам безопасности, а также политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран.
Кроме того, предусматривается проведение переговоров с руководством Афганистана и официальными представителями соответствующих государственных учреждений.
Сообщается, что совместно с афганской стороной подготовлены проекты ряда документов для подписания во время визита.
Согласно информации госагентства, Туркменистан предпринимает масштабные и рассчитанные на долгосрочную перспективу меры по развитию экономики и восстановлению социальной сферы Афганистана.
Свидетельство тому – строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), прокладка линий электропередач и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), поставки электроэнергии в Афганистан на льготных условиях, прокладка стальных магистралей из Туркменистана в афганскую сторону, оказание гуманитарной помощи, содействие афганскому народу в области образования и здравоохранения.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)
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