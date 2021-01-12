Обеспечен положительный баланс во внешней торговле Казахстана

Правительство подвело итоги социально-экономического развития страны за 2020 год, передает Trend со ссылкой на Министерство национальной экономики Казахстана.

«За 11 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот составил 77,7 млрд. долл., в том числе экспорт – 43,4 млрд. долл. Экспорт Казахстана осуществляется в 117 стран мира. Экспортировано 3 183 видов готовых, обработанных товаров (по 6-ти знакам ТНВЭД). Импорт составил 34,4 млрд. долл. Тем самым, обеспечен положительный торговый баланс на уровне 9 млрд. долл.», - сказал министр национальной экономики Руслан Даленов во вторник, 12 января, на заседании правительства.

По промышленности отмечается следующая динамика. В 2020 году наблюдался опережающий рост обрабатывающей промышленности. Темп роста обработки ускорился до 3,9%. При этом горнодобывающая промышленность снизилась на 3,7% из-за сокращения нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

По словам Даленова, в результате, в целом индекс физического объема промышленности составил 99,3%.