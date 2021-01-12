ГТК Азербайджана устранил сбой в работе приложения Smart Customs

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана полностью устранил сбой в работе приложения Smart Customs и сайта e.customs.gov.az.

Об этом сообщил Trend начальник управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета Натиг Ахундов.

По его словам, ранее наблюдались технические проблемы с приложением Smart Customs и порталом e.customs.gov.az.

"Специалисты приняли соответствующие меры, и проблема на сегодняшний день полностью решена",- отметил начальник управления.

Отметим, что в прошлом году Государственный таможенный комитет Азербайджана презентовал мобильное и веб-приложение Smart customs, посредством которого впредь можно оформлять все процедуры по растаможиванию товаров онлайн.

Проект "Упрощенная декларация-электронная торговля", реализуемый Гостаможней, создает условия для более прозрачной и быстрой реализации электронной торговли, повышения уровня обслуживания, устранения потерь времени, обеспечения прозрачности, правильного построения таможенной статистики и эффективного использования имеющихся ресурсов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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