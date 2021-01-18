Большинство расчетов по импортным операциям Азербайджана реализовано посредством свободной конвертируемой валюты
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ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы в связи с ожидаемой нестабильной погодой в Азербайджане
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО)
Китайская национальная нефтегазовая корпорация готова к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном
Большинство расчетов по импортным операциям Азербайджана реализовано посредством свободной конвертируемой валюты
Министр здравоохранения Огтай Ширалиев и глава TƏBİB Рамин Байрамлы прошли вакцинацию от COVID-19 (ФОТО)
Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell в 2020 году предоставили бесплатные медицинские услуги сотням граждан! (ФОТО)