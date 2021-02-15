Субъекты малого и среднего предпринимательства займут важную позицию в формировании ВВП Азербайджана - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Бизнес-среда в Азербайджане будет еще больше улучшена.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, будут приняты меры для того, чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства занимали важную позицию в формировании ВВП страны, а также по поощрению участия в государственных закупках и прозрачности в отношении бизнеса.

Ранее Микаил Джаббаров заявлял, что активное участие банков в финансировании реального сектора является приоритетом, и субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) будут более широко привлекаться к государственным заказам.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni