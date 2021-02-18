Свыше 50 тонн томатов из Азербайджана не допущены к ввозу на территорию РФ

БАКУ /Trend/ - Инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в период с 1 по 18 февраля возвращены три партии свежих томатов общим весом 50,4 тонны, отправленных из Азербайджана.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, овощи были запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации из-за обнаружения в них опасного карантинного объекта – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny). Основанием для задержания партий томатов стало лабораторное заключение подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИКР». Грузы возвращены обратно в Азербайджан.

Отметим, что ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Затем Россельхознадзор снял запрет на импорт для части предприятий.

(Автор: Фидан Бабаева)

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