Туркменистан передаст Астраханской области России медицинские средства

БАКУ /Trend/ - Туркменистан передаст на безвозмездной основе Астраханской области России соответствующие лекарственные и медицинские средства, продовольственную продукцию и товары.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Сообщается, что вышеупомянутые лекарственные и медицинские средства передаст Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также Министерство текстильной промышленности и Союз промышленников и предпринимателей страны.

Напомним, что ранее Туркменистан уже отправлял Астраханской области гуманитарную помощь в виде товаров, произведенных в стране.

Груз включал овощи, напитки, текстиль и строительные материалы, которые были изготовлены промышленными и аграрными предприятиями Туркменистана, а также торговыми, химическими и газовыми комплексами страны. Вся эта продукция прибыла в Астраханскую область морским паромом.

В прошлый раз было отправлено 49 автофургонов общей вместимостью 1,2 тысячи тонн. Большинство товаров переданы организациям, которые оказывают социальную поддержку гражданам, пострадавшим от коронавируса, а часть груза - медицинским учреждениям.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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