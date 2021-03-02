Бизнес-среда Азербайджана вступает в период восстановления - Микаил Джаббаров
БАКУ /Trend/ - Бизнес-среда вступает в период восстановления после коронавирусной пандемии.
Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По словам министра, итоги двух месяцев 2021 года обнадеживают и, по предварительным данным, налоговые поступления выполнены на 118,7 процентов по сравнению с прогнозами.
Микаил Джаббаров указал, что дополнительные поступления от ненефтяного сектора составили 84,7 миллиона манатов.
Ранее министр экономики заявлял, что планируется улучшить бизнес-среду в Азербайджане, будут приняты меры для того, чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства занимали важную позицию в формировании ВВП страны, а также задействуются средства по поощрению участия в государственных закупках и прозрачности в отношении бизнеса.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter:@jafarov_zeyni