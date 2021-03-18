БАКУ /Trend/ - Туркменистан заинтересован в разработке Единой стратегии ОБСЕ в области безопасности.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, об этом говорилось в ходе видеоконференции министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид.

Стороны отметили важность привлечения средств и механизмов по предотвращению конфликтов между странами. Для этого туркменская сторона предложила рассмотреть возможность применения новых политико-дипломатических инструментов.

В ходе обсуждений отмечалось, что Туркменистан продвигает идею создания специализированной структуры ОБСЕ - Совета по устойчивой энергетике.

Сообщается, что стороны подчеркнули важность стабильного доступа к энергоресурсам в контексте регионального и глобального развития.

Также обсуждались вопросы расширения взаимодействия в области транспорта и экологической безопасности. В этом аспекте была отмечена значимость проекта ОБСЕ «Содействие развитию «зеленых» портов и взаимосвязанности в регионе Каспийского моря».

Было подчеркнуто, что Туркменистан намерен содействовать процессу развития «зеленых» портов, цифровизации и упрощению процедур торговли и транспортных сообщений в Центральной Азии и на Кавказе.

Также озвучено предложение Туркменистана о созыве региональной конференции по борьбе с финансированием терроризма и транснациональной организованной преступностью. Обсуждены возможности сотрудничества в области кибербезопасности.

Кроме того, было сообщено, что продолжаются экспертные встречи по изучению возможности подготовки Комплексной экологической программы ОБСЕ.

В целом в ходе встречи обсуждены нынешнее положение и перспективы диалога Туркменистан-ОБСЕ. Детально рассмотрено сотрудничество по поддержанию безопасности в регионе, включая борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и многим другим.

Напомним, что ранее ОБСЕ и Ашхабад обсудили возможные шаги для разработки программы Туркменистана по развитию энергетической дипломатии.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане будут изучать ключевые тенденции глобальной нефтегазовой индустрии, состояние мировых энергетических рынков и анализировать спрос на основные виды продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для формирования собственного плана развития ТЭК.

Отметим, что для улучшения топливно-энергетического комплекса страны было также решено диверсифицировать нефтегазовый сектор и модернизировать его инфраструктуру на инновационной основе.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva