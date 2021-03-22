В Грузии на словацкие инвестиции реализовали в 2020 г. ряд крупных проектов

БАКУ /Trend/ - Строительство в Тбилиси отеля Aqva Marine (стоимостью 7,5 миллиона евро) в 2020 году было реализовано благодаря словацкому инвестору.

Об этом Trend сообщили в четверг в МИД Словакии.

"Несмотря на пандемию COVID-19, в течение 2020 года продолжалась и реализация важного проекта Smart Green City Tbilisi (1,3 миллиона евро). Компания планирует инвестировать в него еще 150 миллионов евро к 2028 году", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что словацкие инвестиции также вложены в проект развлекательного центра в Бакуриани (около 0,5 миллиона евро).

"Отдельно следует упомянуть проект Green City в Кобулети, где будет построен многофункциональный "зеленый город". В этом проекте также будут участвовать словацкие инвесторы", - сказали в ведомстве.

Отметим, что двусторонние отношения между Грузией и Словакией, а также сотрудничество в рамках международных организаций динамично развиваются. Правовую основу для плодотворного сотрудничества в областях экономики, обороны, культуры составляют около 10 международных договоров и ряд межведомственных соглашений.

(Автор: Тамилла Мамедова)