Туркменистан и Казахстан прорабатывают вопрос взаимного открытия торговых домов
БАКУ /Trend/ - В настоящее время прорабатывается вопрос открытия торговых домов Туркменистана и Казахстана для продвижения продукции и заключения контрактов между предпринимателями двух стран, сообщили Trend в МИД Казахстана.
"Казахстан придает большое значение расширению торгово-экономического сотрудничества с Туркменистаном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь в основном идет о расширении взаимодействия между двумя странами в топливно-энергетической, транспортно-транзитной и промышленной отраслях.
"Прежде всего, это увеличение товарооборота, наращивание деловых связей между бизнес-кругами двух государств", - подчеркнули в ведомстве.
Казахстан и Туркменистан являются важными игроками на энергетическом рынке.
"На протяжении многих лет успешно осуществляется транзит туркменского газа по территории Казахстана в КНР по газопроводу Туркменистан–Узбекистан–Казахстан-Китай", - сказали в министерстве.
Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами.
Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и в области разработки трансграничных месторождений полезных ископаемых.
Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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