Туркменистан и Казахстан прорабатывают вопрос взаимного открытия торговых домов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время прорабатывается вопрос открытия торговых домов Туркменистана и Казахстана для продвижения продукции и заключения контрактов между предпринимателями двух стран, сообщили Trend в МИД Казахстана.

"Казахстан придает большое значение расширению торгово-экономического сотрудничества с Туркменистаном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь в основном идет о расширении взаимодействия между двумя странами в топливно-энергетической, транспортно-транзитной и промышленной отраслях.

"Прежде всего, это увеличение товарооборота, наращивание деловых связей между бизнес-кругами двух государств", - подчеркнули в ведомстве.

Казахстан и Туркменистан являются важными игроками на энергетическом рынке.

"На протяжении многих лет успешно осуществляется транзит туркменского газа по территории Казахстана в КНР по газопроводу Туркменистан–Узбекистан–Казахстан-Китай", - сказали в министерстве.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами.

Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и в области разработки трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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