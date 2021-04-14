Туркменистан и Катар заинтересованы в развитии торгово-экономических связей

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Катар выразили заинтересованность в развитии двусторонних торгово-экономических связей.

Как сообщает Trend, об этом говорилось в ходе онлайн-встречи руководства и представителей торгово-промышленных палат Туркменистана и Катара.

Стороны рассмотрели возможности расширения партнерства в сферах промышленности, энергетики, транспорта и связи с использованием цифровых технологий и портовой инфраструктуры.

В ходе встречи также были организованы презентации различных бизнес-структур с описанием их деятельности.

Ранее сообщалось, что Туркменистан заинтересован в участии крупных финансовых и инвестиционных структур Катара в реализации транснационального проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), строительство которого началось в декабре 2015 года.

Так, между катарским Al Qamra Holding и Туркменистаном ранее был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам финансирования потенциальных проектов. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана провел в связи с этим презентацию крупных инвестиционных проектов, реализуемых в стране, для делегации Катара.

Стороны уделили особое внимание расширению внутреннего рынка, внедрению инноваций и увеличению объемов экспорта товаров. В числе основных векторов взаимодействия были названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, химическая и медицинская промышленность.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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