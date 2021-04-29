Замминистра экономики пригласил Пакистан инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Пакистаном существует большой потенциал для дальнейшего расширения связей как в экономической сфере, так и в других областях, и пакистанские компании могут воспользоваться созданной в стране бизнес-средой, инвестируя в ненефтяной сектор.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф.

Замминистра подчеркнул важность проводимых с участием деловых кругов мероприятий в расширении торгово-экономических связей между двумя странами. Было отмечено, что стимулирование бизнес-инициатив окажет положительное влияние на создание новых возможностей сотрудничества и развитие отношений в сфере межрегионального партнерства.

Наряду с этим Ровшан Наджаф отметил, что в стране высоко ценится однозначная поддержка Пакистаном позиции Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны, которая завершилась победой азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

В свою очередь, федеральный министр торговли Пакистана Мухаммед Салех Ахмед Фаруки подчеркнул важность торгово-экономических связей и взаимного инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также рассказал о проектах, реализация которых предусмотрена в постпандемийный период.

Выступивший на мероприятии председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов довел до внимания присутствующих информацию о предпринимаемых в нашей стране мерах для развития малого и среднего предпринимательства, а также отметил возможности сотрудничества в данной сфере с соответствующими структурами и субъектами предпринимательства Пакистана.

По итогам мероприятия были организованы двусторонние встречи между бизнесменами обеих стран.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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