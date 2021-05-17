В Азербайджане пройдет очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана восьмого июня 2021 года проведет очередной аукцион, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

На аукцион будут выставлены 56 объектов госимущества (включая акции 35 акционерных обществ), в том числе 21 малое госпредприятие и недостроенные объекты.

За ходом аукциона можно будет наблюдать посредством электронных ресурсов.

Лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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