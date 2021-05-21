БАКУ /Trend/ - Австрийские предприниматели заинтересованы в расширении торговли с Азербайджаном.

Об этом сказал торговый комиссар Австрии в Азербайджане Георг Карабачек в ходе вебинара "Экономическое развитие и возможности для бизнеса в Азербайджане и Грузии", сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Он отметил важность подобных встреч для расширения связей между деловыми кругами.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал участников вебинара о благоприятном деловом и инвестиционном климате в Азербайджане и пригласил австрийских бизнесменов воспользоваться имеющимися в стране возможностями.

Президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая выразил уверенность в том, что совместное сотрудничество будет полезным для бизнесменов трех стран. По его словам, оно также будет способствовать развитию взаимодействия.

В заключение были проведены презентации инвестиционных возможностей Азербайджана и Грузии, даны ответы на интересующие австрийских бизнесменов вопросы.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Fidan_Babaeva